Party a sorpresa tra i mirti in fiore per Francesca Vecchioni

Irene Bozzi, nota psicoterapeuta e scrittrice, di recente ha organizzato nella sua bella casa in Sardegna una serata a sorpresa per il compleanno della figlia Francesca Vecchioni, fondatrice e presidente della no profit Diversity Lab che lotta per superare tutte le discriminazioni e favorire una visione del mondo positiva che consideri le molteplicità e le differenze come valori e risorse preziose per tutte le persone.

Il party ha avuto inizio sin dal tramonto, con i suggestivi colori della Sardegna tra ginepri, lentischi e il profumo dei fiori e del mirto. A festeggiare Francesca l’ex compagna Alessandra Brogno con le loro piccole Nina e Cloe, l’imprenditrice Lonia Divella, Stefania Giacomini, Claudia Peroni, gli imprenditori Lonia Divella, Stefano Micolis e Salvatore Paravia, l’avvocato Ornella Vetrone, le organizzatrici di eventi Giovanna Puggioni e Maria Luisa Lo Monte .

La serata è andata avanti tra un brindisi e l’altro accompagnato da musica fino a tarda notte e gran buffet a base di pesce con torta finale di fragole e panna.