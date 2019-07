Belen e De Martino a gonfie vele: dal gossip alla conduzione di coppia

“La notte de la Taranta” e poi a Castrocaro. Per Stefano e Belen, dopo la vacanza a Ibiza, arriva il momento di tornare al lavoro. Per la prima volta, saranno insieme sul palco. Una vera reunion tanto attesa dai fan, che si preannuncia un evento imperdibile (organizzato da Lucio Presta e la sua Arcobaleno Tre).

I due - che si sono sposati diversi anni fa ed hanno avuto un figlio di nome Santiago - stanno continuando ad alimentare il gossip per quel ritorno di fiamma tenuto prima in sordina, poi esploso con tanto di copertine e foto. Tutto ufficiale. Documentato anche con scatti e Ig stories romantici.

A Castrocaro, in occasione del Festival giunto alla 63esima edizione, Stefano e Belen arriveranno martedì 3 settembre. Probabilmente in mattinata. C’è già chi mormora che ci sarà una folla in delirio per loro. Che, forse, concederanno selfie e qualche intervista ai cronisti.

Tutti sono curiosi di sapere cosa possa esserci di vero dietro la notizia di una presunta gravidanza di Belen (che non mostra affatto forme morbide). Potrebbe essere una fake news. Ma per i Rodriguez, super innamorati come se fosse il primo giorno, quella di Castrocaro sarà una cornice da favola. La loro favola d’amore.