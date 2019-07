Al Bano e la Lecciso sempre più vicini? Esplode il gossip

Primo piano di Loredana. Sorriso. Panama dietro di lei. Ovviamente nella foto c’è Al Bano Carrisi con il suo cappello d’ordinanza. Il gossip diventa rovente. Tra la Lecciso e Al Bano c’è sempre più sintonia. Foto su foto, i due (ex?) sembrano la coppia perfetta. Tutto, per fortuna, a beneficio dei loro figli Bido e Jasmine. Ma non è chiaro se tra loro ci sia un ritorno di fiamma o sia un rapporto da vero e proprio manuale dell’ex. Notizia certa è che, ormai da mesi, sui social li vediamo in grande spolvero. Sempre più uniti. Solo qualche settimana fa, la Lecciso aveva pubblicato un Ig stories con Al Bano al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Cantavano: “Strani amori”. Guarda caso! E il gossip si riaccende a Cellino. Ci dicono che non ci sia più traccia di Romina. Sarà così? Chissà.