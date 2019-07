Folla di bellone e vip per il party fusion di Beppe Convertini

Super festone trasversale per i 48 anni di Beppe Convertini. Il conduttore de "La Vita in diretta Estate", dove fa coppia con la giornalista del Tg2 Lisa Marzoli, ha requisito l'intero risto-japan-fusion Moku di via Tiburtina per festeggiare con amici vecchi e nuovi il suo genetliaco. Nessuno è voluto mancare a festeggiare Beppe, sommerso di regali, baci e abbracci. Al suo fianco la mamma 82enne Grazia, arrivata da Martina Franca, dolce e silenziosa. Una mamma che ha fatto anche da padre a Beppe e alle sue sorelle, visto che il papà è scomparso quando lui aveva solo 17 anni.

Red carpet all'ingresso di Moku e flash scatenati ad accogliere gli ospiti, 250 persone: bellone, prezzemoline tv, conduttrici, giornalisti, attrici, registe, produttori, volti della politica, della Rai, autori e inviati de "La Vita in diretta Estate" tra cui Giuseppe di Tommaso, Rosanna Cacio, Barbara Di Palma e Veronica Gatto. Convertini, che finalmente ha trovato il suo posto al sole ed è raggiante, ha avuto un attimo per tutti, ha girato tra i tavoli e si è messo in posa per i selfie e per i flash. In pochi hanno riconosciuto la senatrice della Lega Lucia Bergonzoni, Sottosegretario per i Beni e le Attività Culturali, e Iva Garibaldi, capo comunicazione di Matteo Salvini. Ecco Enza Gentile, responsabile della Comunicazione di Raiuno. In lungo Lisa Marzoli, col marito Francesco Borrelli. Bellissima e scintillante di paillettes la conduttrice di "Tutto chiaro" Monica Marangoni col marito Cristiano Ceresani, Capo Gabinetto Ministro per la Famiglia e le Disabilità. Cartellino timbrato anche per la conduttrice di "Uno Mattina Estate" Valentina Bisti. La cantante Alma Manera spopola con una sexy tutina pop-style di Gai Mattiolo incollata alle forme: è la partner teatrale di Convertini nello spettacolo "Ciak si gira", che hanno appena rappresentato nell'anfiteatro di Cassino.

Nella zona Tatami, quasi sedute in terra, ecco le telegiornaliste Mariella Anziano del Tg3 e Josephine Alessio di Rainews24. Ecco uno scatenato Michele Cucuzza, tra Fanny Cadeo e Emanuela Aureli col marito Sergio. Ci sono la regista Rosella Izzo con Guja Jelo, Giampiero Ingrassia con la figlia e la press office Silvia Signorelli, Maria Rosaria Omaggio, Daniela Poggi, Adriana Russo, Donatella Pandimiglio. Enrico Varriale è coccolato dalle gemelle Squizzato.

Tavolino da quattro per Stefania Orlando col fresco maritino Simone Gianlorenzi e Angela Melillo con la figlia. Flash scatenati all'arrivo della sempre bellissima Miriana Trevisan. La brava attrice Guenda Goria viene raggiunta sul tardi dal padre Amedeo Goria. Reduci dalla luna di miele a bordo di una nave da crociera, ecco le raggianti spose felici Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Si rivede lo stilista Renato Balestra. Nel delirio di volti noti anche il produttore tv Nicola Vizzini, Antonella Elia, Simona Borioni, Nadia Bengala, Nathalie Caldonazzo, Pino Strabioli con Alessandro Lo Cascio e Santin Fiorillo, Maria Elena Fabi, Manila Nazzaro, Valeria Graci, Patrizia Pellegrino, Carolina Rey col marito produttore Roberto Cipullo, Myriam Fecchi, Janet De Nardis, Vira Carbone, Piero Mazzocchetti, l'attore Graziano Scarabicchi, il regista di "Sconnessi" Christian Marazziti, Pascal Vicedomini, Ivan Damian Rota arrivata da Milano, Turchese Baracchi, Ennio Salomone e tanti altri.

Per ultima, arriva la divina Valeria Marini, che come sempre oscura tutte. A scortarla, la mamma Gianna Orrù, il fidanzato dagli occhioni azzurri Gianluigi Martino e il produttore Nando Moscariello. Per loro il tavolo d'onore accanto al festeggiato. Spintoni e delirio assoluto al moment clou del taglio delle torte tutte frutta create dal personal chef Stefano Crialesi: c'è la rincorsa per mettersi dietro il tavolo accanto a Beppe: cosa non si fa per farsi immortalare! Auguroni Beppe, che a settembre rivedremo al timone di "Linea Verde" in coppia con Ingrid Muccitelli!