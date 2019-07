Fiocco rosa in arrivo, Al Bano sta per diventare nonno bis

Conto alla rovescia iniziato. Al Bano Carrisi sta per diventare nonno (per la seconda volta). Manca pochissimo. Ad agosto Cristel, la figlia di Al Bano e Romina Power, darà alla luce una femminuccia. Il Leone di Cellino è pronto al grande evento e non vuole mancare al primo vagito della piccola di casa Carrisi. “Ad agosto canteró a Tokyo alla presenza di Putin, ma salirò sul primo volo per stare vicino a mia figlia e suo marito”, racconta Al Bano. Emozionatissimo, il cantante è alle prese con un’altra super tournée in giro per il mondo. Quando lo chiamiamo, scherzando, dice: “In 55 anni di carriera è come se non fossi mai sceso dall’aereo. Ho girato il mondo cantando praticamente ovunque. Anche quest’anno: dall’America all’Austria, passando per l’Australia e Tokyo”. Sono queste, infatti, alcune tappe di Al Bano. Che sta per sorridere alla cicogna in arrivo.