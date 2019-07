Si sposa la sorella di Ilary Blasi, ma scoppia una bufera. Tutta colpa di quei pantaloni gialli o forse di quella scollatura troppo pronunciata in chieda della moglie dell’ex capitano della Roma. Insomma, ai follower della signora Totti non piace affatto l’outfit scelto per le nozze di sua sorella Silvia. Piovono critiche, una dopo l’altra. Il Capitano (perché per tutti romanisti resterà sempre e solo lui il capitano per antonomasia) non si tocca. A Totti complimenti su complimenti. Sembra che questo inaspettato fuoriprogramma su Instagram imbestisca l’ex conduttrice del Gf vip. Ma a proposito di fuoriprogramma: Totti, testimone della sposa, viene interrogato dal prete. “Siamo su Scherzi a parte. Nemmeno al mio matrimonio ho parlato così tanto", dice scherzando Er Pupone. La scenetta pubblicata da Ilary su Instagram diventa virale.

Totti, in corner, salva sua moglie strappandola dalle critiche degli haters con questo simpatico siparietto.