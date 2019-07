Le eccellenze italiane sul palco del Piccolo Teatro Eliseo

Sono stati tanti gli ospiti di “Celebrate the excellence”, la quarta edizione del premio Ci.Effe. Consulting, che ha visto premiati sul palco del Piccolo Teatro Eliseo di Roma alcune eccellenze del Made in Italy, accompagnati da volti amati dal grande pubblico. Da Manila Nazzaro, conduttrice della serata, a Matilde Brandi, che ha regalato al pubblico un’esibizione fra arte e danza, e poi Ivan Bacchi, co-presentatore de La Prova del Cuoco, l’attrice Gloria Radulescu, il conduttore Rai Giuseppe Convertini, e il direttore artistico del Teatro Eliseo, Luca Barbareschi, che ha fatto gli onori di casa salutando il pubblico a inizio serata.

In platea alcuni rappresentanti delle migliori aziende italiane, Valigeria Roncato per la categoria fashion evaccessori; l’Accademia Niko Romito per il food; Moby e Tirrenia, compagnia del gruppo Onorato Armatori, premiata per il settore servizi; e l’azienda Uala, fondata da tre giovani imprenditori che in pochi anni hanno conquistato con la loro piattaforma il settore del beauty in tutto il Sud Europa. Un premio speciale, inoltre, è andato a Gianluca Falletta, creativo italiano specializzato in entertainment e amusement, concorrente nella stagione 2018-2019 di “Italia’s Got Talent”.

Quattro realtà di successo e un professionista che hanno ricevuto un assegno simbolico di 5 mila euro ciascuna da investire in servizi di formazione. Fil rouge di quest’anno la fiducia: valore fondamentale per il successo di un business, una spia per dare speranza e coraggio alla ripresa economica del Paese.