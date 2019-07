Sarcina choc sulla moglie: "Mi ha tradito con Scamarcio"

Francesco Sarcina shock. Le frasi sul tradimento di sua moglie con Riccardo Scamarcio fanno “vibrare” il gossip. Solitamente il cantante, leader delle Vibrazioni, non ama parlare della propria vita. Ma fa un’eccezione. In un’intervista-fiume al Corriere della Sera svela che sua moglie Clizia Incorvaia (sposata nel 2015) ha avuto un flirt con l’attore pugliese, amico di lunga data della coppia. “Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne", svela il cantante.

“L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo. Fine. Clizia resta la donna che mi ha dato una figlia meravigliosa e che ho profondamente amato”, continua Sarcina. Ma quando gli chiedono se Scamarcio -(che pare sia single al momento) - e Clizia stiano ancora insieme lui risponde così: “Non che io sappia. Hanno avuto il loro momento, poi che ne so”. Sarcina e sua moglie a novembre avevano annunciato un periodo di crisi. Subito superato. Infatti, a febbraio erano apparsi di nuovo insieme davanti ai fotografi romani durante uno dei tanti eventi. “Il tradimento è avvenuto una o due settimane dopo la crisi di novembre – conclude Sarcina - Però, lei me l’ha confessato a Pasqua. Nel mezzo, avevo provato a ricucire”.