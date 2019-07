Diletta Leotta, spunta così il nuovo fidanzato

C’è un King per una Regina. Non è un’estate da single per Diletta Leotta, fresca di rottura con il top manager Matteo Mammì. Secondo il settimanale "Spy", la conduttrice di Dazn avrebbe un flirt in corso con un pugile.

Domani, venerdì 12 luglio, la rivista di gossip pubblica alcune fotografie in cui Daniele Scardina, 28 anni, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi, soprannominato “King Toretto”, abbraccia e passeggia in maniera affettuosa con l’ex volto di SkySport. Scardina vive e si allena a Miami, ma è nato nella periferia milanese ed è amico di molti rapper italiani tra cui Fedez, Marracash (a sua volta neo fidanzato della cantante Elodie) e Gué Pequeno. Proprio l’ex coach di “The Voice of Italy” ha fatto da cupido tra Diletta e Daniele.