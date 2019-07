Maria De Filippi al mare coi suoi amici a quattro zampe

Maria De Filippi spegne la tv. Anzi la telecamera e si concede una meritata pausa. Relax, lontano dai riflettori. Destinazione, come sempre, l'Argentario. E lì che lei e Maurizio trascorrono da oltre dieci anni le vacanze estive. Ansedonia è la seconda casa per la super coppia della tv, amatissima dal pubblico di ogni età.

Stavolta, però, la regina degli ascolti Mediaset lancia un appello ai fan contro l'abbandono degli animali, che purtroppo aumenta durante le vacanze. "Noi stiamo bene anche in vacanza" è l'hashtag che la De Filippi ha scelto per questa campagna, con tanto di foto in spiaggia insieme ad uno dei suoi cani. Lei e Costanzo, da sempre, sono molto vicini al mondo degli animali. Infatti, Maria possiede un pastore tedesco, ma anche un bassotto (che si chiama Ugo), regalo che ha fatto a Maurizio per i suoi 60 anni e un bracchetto di nome Sansone. Ma ci sono anche tanti altri amici pelosi nella casa di Costanzo-De Filippi.

Nell'ufficio romano dello storico giornalista vive un gatto certosino di nome Filippo, a cui Maurizio è legatissimo. Filippo vive coccolato nello studio dove Costanzo ha migliaia di libri, televisori sempre accesi e tantissime foto della sua lunga carriera. E' lì che Costanzo trascorre molte ore al giorno. "Gli animali, sanno consolarti nei momenti difficili", aveva raccontato in occasione del suo ottantesimo compleanno. Qualche anno fa, proprio Costanzo colpito dall'importanza del programma Rai "Cronache animali", chiamò a "S'è fatta notte" Lisa Marzoli", che lo ha affiancato per diverse stagioni tv. Oggi, dopo aver imparato dal grande Costanzo i trucchi del mestiere, la Marzoli sta raccogliendo un grande consenso alla conduzione de "La vita in diretta - estate" su Rai1.