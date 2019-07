Eros Ramazzotti e l'addio a Marica: "Dieci anni meravigliosi"

"Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile". Parola di Eros Ramazzotti, che commenta così in una nota la sua "storia importante" con Marika Pellegrinelli. Il cantante adesso è single. Da tempo sui tabloid si parlava di aria di crisi, mai confermata dai diretti interessati. Adesso, però, l'annuncio ufficiale.

"Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane", racconta Ramazzotti (che anni fa è stato sposato con Michelle Hunziker dalla quale ha avuto la figlia Aurora).

Il cantante chiede a tutti il rispetto della privacy. "La stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione", proseguono Ramazzotti e la Pellegrini.

La loro storia d'amore è iniziata nel 2009. Eros (55 anni) e Marica (31) si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio (che hanno 8 e 4 anni).

Tempo fa, in un'intervista shock, la Hunziker aveva detto: "Ho lasciato Eros per colpa della setta". Lei, infatti, ha raccontato spesso in tv quegli anni terribili che hanno condizionato la sua vita dopo essere entrata in una setta. La Hunziker era stata allontanata dagli affetti più cari, e anche da suo marito Eros. Sembra che il loro matrimonio sia finito per questo motivo.