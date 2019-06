Piedi e sex toys, rissa trash tra le Rodriguez e la De Lellis

Volano stracci tra la famiglia Rodriguez, Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Le coppie incrociate sono le regine di quest’estate. In principio è stato un discutibile video fetish in cui l’influencer Giulia metteva il piede in faccia a Iannone che lo baciava in stile “slave”, il giorno dopo Belen, ex di Andrea Iannone, ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostrava il suo bel piede e scriveva: “per tutti gli amici feticisti”. Difficile non pensare a una punzecchiatura a distanza.

Ma ad attaccare frontalmente è stata Cecilia Rodriguez che in un’intervista al settimanale “Chi” ha detto la sua sulla love story tra Giulia e il pilota della MotoGp: “Sono perfetti insieme, entrambi sono alti un metro e una banana”. E però chi di spade ferisce, di spada perisce perché a stretto giro la De Lellis ha ribattuto tono su tono: “C’è chi è alto un metro e una banana e chi un metro e un vibratore”. Il riferimento era al sex toys che Ignazio Moser, fidanzato di Cechu, ha ripreso involontariamente durante un video Instagram. Ora, sotto l’ombrellone, i fan aspettano fiduciosi il secondo trashissimo round.