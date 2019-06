Amadeus e Giovanna, arriva il matrimonio bis

Amadeus si sposa di nuovo. Per lui è arrivato il momento del sì dopo l'annullamento del suo precedente matrimonio con Marisa Di Martino da parte della Sacra Rota (il tribunale ecclesiastico). Il conduttore, che aveva già sposato con rito civile Giovanna (nel 2009) ha deciso di concedersi il bis. Ma con il rito religioso.

Sulle colonne del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, parla un'amica della coppia che, però, preferisce restare in anonimato. «Non aspettavano altro per giurare amore eterno davanti a Dio con rito religioso. Finalmente coroneranno un sogno d’amore lunghissimo», racconta al giornale di gossip.

Si tratta, a quanto pare, di un matrimonio blindato (con pochi invitati), fissato per il prossimo 12 luglio. Location segreta per il party, ma con il pieno di vip. Pare che ci saranno Paolo Bonolis, Lucio Presta (l’agente di Amadeus e di molte altre star dello spettacolo) e sua moglie Paola Perego, Fiorello, che vive nello stesso condominio di Amadeus nella Capitale. La loro amicizia è solidissima, sembra che di sera preferiscano vedersi dopo cena a casa di uno o dell’altro, visto che non amano la mondanità.

La storia d'amore tra Giovanna e Amadeus è nata sotto ai riflettori. Infatti, lei era ballerina de L'eredità, lui conduceva quel programma. «Tra loro è stato un vero colpo di fulmine. Si sono conosciuti e non si sono più mollati. Amadeus le aveva mandato un bigliettino con scritto: “Se ti va ci prendiamo un caffè”. La riposta di Giovanna è stata: “Sì”», spiffera un’amica segretissima della coppia. La loro relazione non è mai stata spiattellata sui giornali come accade per molte altre coppie dello spettacolo: niente vita mondana ed eccessi sui social. Amadeus e Giovanna si concedono qualche viaggio all'estero, dove lui ne approfitta per curiosare i game-show delle principali reti televisive straniere.