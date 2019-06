Fedez sconfigge i capelli bianchi. E la Ferragni esulta

Avete i capelli bianchi? Ecco la soluzione approvata da Chiara Ferragni in persona! Fedez sarà pure un cantante, ma si sta dimostrando un abile influencer. Da quando si è sposato con Chiara Ferragni, i suoi follower sono aumentati vertiginosamente fino a superare gli 8 milioni. Posta con regolarità frammenti della sua vita privata, fidelizza il pubblico e ha un pregio: è simpatico e autoironico. L’ultima foto ha fatto letteralmente urlare la moglie Chiara impegnata in Europa in un tour promozionale: Fedez si è tinto i capelli biondo platino per “battere sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi”. Peccato che sembri un incrocio tra Crudelia Demon e la Meryl Streep de “Il diavolo veste Prada”. Insomma, un bel colpo di testa. Ma se pensate che la moglie non abbia gradito vi sbagliate: l'influencer ha commentato in pubblico con un affettuoso "quanto sei figo amore mio".