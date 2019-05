Svolta mistica per Elettra Lamborghini: parlo con Dio, lui mi risponde

Elettra Lamborghini è in dialogo con Dio. A sostenerlo è la stessa ereditiera, influencer, cantante e giudice di The Voice of Italy. "Chi mi conosce sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla religione", ha detto la Lamborghini al settimanale Tu Style.

Ma in cosa consiste questo dialogo con l'Altissimo? "Io domando e Dio mi risponde, è difficile da spiegare. Credo di essere un po’ sensitiva. La spiritualità è importante. Vado in chiesa, leggo la Bibbia, compro rosari, tanti rosari…", spiega alla rivista. Tempo fa, in un'intervista a Quotidiano.net, la sexy Elettra Miura aveva affermato: "Vado molto spesso in chiesa, ma non ci tengo a farlo sapere troppo". Oggi è tornata sull'argomento.