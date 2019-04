Sergio Arcuri, l'annuncio in diretta: "Ho chiesto la mano a..."

Matrimonio in vista in casa Arcuri. Sergio, il fratello di Manuela (concorrente a Ballando con le stelle), si sposerà a breve. Si tratta di una notizia che lui stesso ha rivelato in studio a Storie italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, dove era ospite per commentare la performance di sua sorella a Ballando con le Stelle.

“Ho regalato un paio di mesi fa l’anello alla mia fidanzata Valentina”, ha raccontato Sergio (ex ufficiale dell’esercizio, al momento attore e produttore) amatissimo dalle donne. In diretta, la conduttrice, vista la spifferata di Sergio, gli ha chiesto maggiori notizie. “E’ tutto vero. Stiamo organizzando le nozze”, ha confermato con tanto di sorriso sulle labbra. Per la felicità di sua sorella Manuela, che è legatissima a lui da sempre. Tempo fa Sergio aveva raccontato di aver incontrato casualmente ad una cena Valentina (la sua attuale fidanzata) che lavorava in Spagna. Poi è tornata in Italia per amore. Adesso, la coppia si è messa al lavoro per organizzare il sì.