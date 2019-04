Belen e De Martino vacanze bollenti. La mossa a sorpresa svela...

Polinesia. Viaggio romantico. Per i fan di Stefano De Martino e Belen Rodriguez il biglietto appena acquistato ha, ormai, il sapore della reunion in grande spolvero. Da indiscrezioni i due, che si definiscono ancora ex pur animando il gossip perché si parla di un riavvicinamento, dovrebbero partire insieme dopo gli impegni televisivi di Colorado e Made in sud. Ovviamente col loro amato figlio Santiago al seguito.

Da quando la showgirl ha mollato Iannone (pilota di Moto Gp) la sua frequentazione con il ballerino più sexy della tv è finita sotto gli occhi di tutti. Battute, foto, like sospetti e dediche: tutto fa pensare ad un vero ritorno di fiamma. Da troppo tempo. Il viaggio in Polinesia, in un villaggio blindato e lontano dall’occhio indiscreto dei paparazzi, potrebbe trasformarsi in una seconda luna di miele. E se al loro ritorno in Italia arrivasse l’annuncio ufficiale? I fan aspettano. Anzi: non aspetto altro che questa notizia.