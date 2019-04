Politici, dame e moda per i 30 anni del Gala delle Margherite

C’era anche il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani con la moglie Brunella a celebrare i 30 anni del “Gala delle Margherite”, creatura-charity della vulcanica Bianca Maria Caringi Lucibelli. Che, quest’anno, ha voluto devolvere il ricavato della seratona, 20mila euro raccolti, al CABBS Onlus, Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi, presieduto da Roberto Wirth, il proprietario dell’Hassler nato sordo.

Nei saloni dell’Excelsior in via Veneto le stagionate dame romane hanno sfoggiato abiti da gran sera in fantasie pastello o floreali, spacchi, paillettes, scollature, stravaganti cappellini, acconciature a prova di tornado, fiori e margherite ovunque. Per gli uomini smoking d’obbligo. I 500 ospiti sono stati accolti dall’arpa celtica di Ofelia Berardinelli. Poi, il concerto “Amore dopo Amore” del maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli che ha diretto l’Orchestra Sinfonica Europa Musica Renzo Renzi, starring il soprano Silvana Froli e il tenore Vitaliy Kovalchuck. Presentata da Nino Graziano Luca e Manuela Maccaroni, ecco Elena Bonelli omaggiare Ennio Morricone. Momento moda con Via della Spiga Milano e esibizione di Zua Azzurra Lucibelli in “Never Enough”. “Per raggiungere il cuore delle persone dobbiamo agire; l’amore si dimostra con i fatti. La realtà è più avvincente dell’idea astratta”: la Lucibelli ha ricordato che è questa frase di Madre Teresa di Calcutta a guidarla e ispirarla.

Tra i tavoli del dinner, ecco Anna Fendi, Christian Berlakoviz, Alessandra Canale, Emanuela Biffoli che omaggia delle sue creazioni le presenti, Irene Bozzi, Emilio Sturla Furnò e Luca Iannarone di Interflora, gli stilisti Maria Laurenza, Massimo Bomba, Ilian Rachov, Roberto Cagnetta, il marchese Giuseppe Ferrajoli, i Prefetti Gianni Ietto e Fulvio Rocco, Maria Carla Ciccioricco, Mariella Anziano e Vania Contadini del Tg3 e tanti altri. Riffa benefica, grande torta a forma di margherita, balli scatenati dopo il caffè.