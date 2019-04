Un, dos, tres….seis e anche siete. Quante dita ha Khloé Kardashian? È un mistero. La modella e imprenditrice americana ha postato una foto su Instagram in cui pare proprio aver toppato con filtri e Photoshop. Capelli anni ’80, abito d’oro e spacchissimo per festeggiare il compleanno di Ms.Ross. Ma un dettaglio ha catturato l’attenzione degli internauti: le mani. Tante, troppe le dita sia a destra sia a sinistra. Se ne contano almeno sei per parte. E l’epic fail è diventato virale.