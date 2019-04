Dall'attico sulla Cassia alle mutandine. Cicciolina vende tutto

Cicciolina si mette in vendita. L'ex pornostar Ilona Staller ha deciso di vendere i cimeli di una vita per far fronte alle spese quotidiane dopo che i suoi risparmi sono andati a saldare un mostruoso arretrato di spese condominiali.

L'ex parlamentare racconta le sue peripezie in un'intervista al settimanale "Vanity Fair" in edicola mercoledì 10 aprile: "Vendo l’abito verde, con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento: dal mio punto di vista, all’asta, può valere un milione di euro". Era il 2 luglio 1987 e fu eletta con il Partito Radicale. All'asta anche il pianoforte bianco a coda e il superattico da 250 metri sulla Cassia che condivideva con "una tigre del Bengala che mi aveva regalato la Ramba: non la portavo mai fuori perché una volta, da cucciola, aveva azzannato una bambina nel parchetto, senza conseguenze per fortuna. Un giorno, da adulta, è caduta dal balcone ed è finita nel giardino di sotto. L’ho mandata in una clinica privata ad aggiustarla, perché era un po’ rotticchiata. Poi l’ho dovuta regalare".

Cicciolina ha attaccato il cartello "Vendesi" pure alla biancheria intima usata, un must per i feticisti. Tra le offerte ai fan su Instagram: una pizza in sua compagnia, una cena con show, una partita a scacchi e alcune diapositive inedite del progetto porno-soft Made in Heaven dell'ex marito Jeff Koons. Oggi Cicciolina ha due sogni: "Aprire una Spa bellissima e poi un grande ristorante, un club privé a mio nome". E l'amore?: "Lo faccio a casa, con me stessa, con le mani e qualche oggettino. Con gli uomini no: spesso neppure ci provano, pensano che chissà quali esigenze io abbia, e invece sono una donna come tutte. Non voglio uno che assaggia la Cicciolina e poi scompare. Voglio una persona seria, qualcuno che mi voglia bene".