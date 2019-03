"Io e De Martino?" Belen confessa la verità sull'ex

Belen Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” per presentare la 20esima edizione di “Colorado”, ma inevitabilmente l’intervista è finita sulla sua vita privata e il riavvicinamento con l’ex marito Stefano De Martino: “E’ stato lui a tornare, ha capito di aver sbagliato. Soleil? E’ giovane, imparerà”.

Belen fa rima con gossip, la showgirl argentina lo sa e non si sottrae alle domande di Silvia Toffanin: “Andrea Iannone? Quella storia è finita, ma salvo comunque tutto. Quando ero piccola pensavo che l'amore fosse eterno, ma col tempo ho imparato a godermi i momenti. Ci siamo voluti bene, ma era destinata a finire, credo che l’amore sia ciclico, solo pochi fortunati riescono a farlo durare a lungo”. Diverso il legame che la lega all’ex marito Stefano De Martino, oggi conduttore in rampa di lancio come dimostrano i buoni dati d’ascolto di “Made in Sud”: “Difficile dimenticare un matrimonio... Resta comunque il padre di mio figlio. Sì, ci siamo riavvicinati, ma andiamoci piano: non voglio parlare di cose come se fossero definitive, è delicato, c'è un bambino di mezzo. Siamo una famiglia e ho il grande esempio dei miei genitori: mia madre è stata sempre e solo con mio padre, sotto questo punto di vista non ci somigliamo proprio. E’ stato Stefano a tornare anche perché era stato lui a sbagliare”.

A proposito di minori l’argentina ribadisce di aver sofferto nel vedere Riccardo Fogli umiliato dall’ex fidanzato Fabrizio Corona all'Isola dei Famosi: “Sì mi è dispiaciuto molto vedere quella scena. Ho pensato che gli venisse un infarto. Faccio televisione e conosco i meccanismi, so cosa ci vuole per attirare l’attenzione del pubblico, ma perché la si deve cercare sempre con cose di questo genere, perché non farlo con cose positive? Il mio post non era contro Fabrizio, ma contro altri… va beh, lo dico tanto lo penso: ero contro la produzione della trasmissione. Riccardo Fogli ha una certa età, a una bambina piccola, poteva anche sentirsi male di fronte a certe voci. Non si gioca così sulla vita delle persone. Fabrizio? Io gli voglio bene, ma è irrecuperabile”. Belen è la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias e se ha accettato di buon grado il legame di Cechu con Ignazio, non sembra altrettanto ben disposta verso Soleil Sorgè: “E’ una ragazza con una forte personalità, ha solo 24 anni, è piccola, col tempo a essere più diplomatica. Se mi piace? Se piace a Jeremias per me va bene, non è vero che noi sorelle non approviamo le sue fidanzate, è a lui che non vanno mai bene”.