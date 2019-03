"Al Bano terrorista?". Cosa dice la Lecciso dell'ex

Loredana, Al Bano e l’Ucraina. Lei, ex per eccellenza, difende senza giri di parole il suo Al Bano Carrisi, finito ingiustamente nel tritacarne mediatico dopo la lista nera del Ministro della Cultura Ucraino che lo ritiene pericoloso per la nazione. Non è uno scherzo, ma una storia vera. “Al Bano canta da 55 anni la pace e l’amore nel mondo”: è la sua ex Loredana Lecciso, al suo fianco da quasi vent’anni, a difendere con grinta e determinazione il cantante di Cellino nel corso di Storie italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele (campionessa di ascolti nel daytime della Rete ammiraglia). La Lecciso si collega in diretta con gli studi romani ed interviene dicendo: “Le canzoni di Al Bano hanno sempre trattato positività, speranza e mai un accenno alla violenza. Lo trovo assurdo e poco aderente alla realtà che il suo nome sia finito tra la lista dei pericolosi”.

Al Bano, che appena si è diffusa la notizia pensava ad uno scherzo, è rimasto senza parole ma ha ricevuto l’affetto di milioni di fan che lo hanno inondato di messaggi e commenti positivi sui social. Pochi giorni fa la Lecciso, seguitissima su Instagram dove mantiene vivo il contatto con i fan, ha pubblicato una foto a colazione con Al Bano. Erano a Milano. Sorrisi, scambio di sguardi e complicità. Gatta ci cova? Chissà. I due, come spesso hanno confermato, mantengono un rapporto speciale. Simbiotico. Da perfetto manuale dell’ex.