Un Damante è per sempre... Andrea e Giulia ci riprovano?

“Tanto tuonò che piovve”. Ma dopo il temporale torna sempre il sereno, come si dice in gergo. E stavolta non c’è metafora migliore per parlare di Damante e De Lellis, la super coppia da milioni di follower nata sotto i riflettori della De Filippi (ai tempi di “Uomini e donne”). Secondo molti fan Andrea e Giulia si sarebbero riavvicinati, complice un indizio: qualche like di troppo tra loro. Sospetto. Damante, però, ospite ultimamente al Pineta di Milano Marittima non ha voluto parlarne nonostante le insistenti domande dei fan in sala. Secondo le indiscrezioni dell’ultim’ora non ci sarebbero dubbi: Damante e la De Lellis ci starebbero riprovando. Giulia, infatti, ha messo la parola fine alla storia con Irama (con il quale i rapporti sembrerebbero abbastanza buoni). Però Irama, vincitore di Amici, ha pubblicato un post al pepe: “Non ho voglia di sentire le vostre c.....e”. A chi era rivolto? Forse a qualcuno dei fan che ha tirato la corda? Secondo voci di corridoio il cantante, nelle ultime ore, avrebbe trovato un certo feeling con una ragazza di nome Victoria.

Intanto, Giulia e Andrea si sarebbero incontrati a Milano rompendo il gelido allontanamento dell’ultimo anno. La favola continua, quella che ha fatto sognare migliaia di fan tra programmi tv e social. Del resto: “un Damante è per sempre”.