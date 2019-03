Figli nella bufera, adesso la d'Urso se la vede con Balotelli

Si apre un nuovo fronte per Barbara d'Urso. Archiviata la guerra fredda con Fabrizio Corona, che a "Live Non è la d'Urso" ha chiesto scusa alla conduttrice e al figlio per un falso gossip, si apre lo scontro con Mario Balotelli. L'attaccante del Marsiglia si è ritenuto vittima di un doppiopesismo e non ci ha visto più dall'indignazione

Così ha pubblicato un'Instagram Story in cui sferra un attacco senza precedenti alla presentatrice Mediaset abilissima a crearsi la sua "parentela mediatica". Nel post Balotelli scrive: "Hai campato per mesi in tv sulla storia di mia figlia e ora sei lì a fare la vittima? Fa male vero?" e a seguire l'hashtag tvtrash oltre la dicitura: vergognati! Il campione di calcio si riferisce alla contestata paternità della piccola Pia, la bimba avuta dalla showgirl Raffaella Fico dopo la fine della loro storia. Dunque, secondo super Mario, Barbara d'Urso userebbe "due pesi due misure": i suoi figli non si toccano, ma quelli degli altri possono essere utilizzati per far spettacolo nel suo salotto catodico.