Kate bacia Meghan. È scoppiata la pace?

Alla corte inglese ci vorrebbe una Lady Oscar che proteggesse Meghan Markle come l’eroina del cartone animato faceva con la bizzosa, capricciosa e pretenziosa Maria Antonietta. La Duchessa del Sussex ha già salutato quattro membri dello staff, tutte figure storiche dalle indiscutibili capacità organizzative. L’ultima, Amy Pickerill, lascerà entro maggio cioè dopo la nascita del primogenito del principe Harry.

Così l’ex attrice è in cerca di alleanze e a tenderle un mano avrebbe trovato niente meno che la principessa Kate Middleton. Tutta la famiglia reale britannica si è radunata a Westminster Abbey in occasione del 70esimo anniversario del Commonwealth Day e la moglie di William d’Inghilterra, vestita con un abito rosso di 5 anni fa, ha fatto la prima mossa. Si è voltata verso la terribile americana, che come al solito aveva le mani sul pancione (ha paura che le caschi da un momento all’altro?), e le ha dato un bacio sulla guancia. In pubblico! Le due duchesse hanno scambiato anche qualche parola sorridendo a favore di flash. Un abbraccio per stemperare le voci di tensione tra le due primedonne. D’altra parte Kate ha studiato una vita per diventare Regina.