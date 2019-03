Riccardo Fogli, l'Isola e le corna. Si mette in mezzo pure Corona

Riccardo Fogli, concorrente dell'Isola dei Famosi, ha dichiarato di non credere alla storia del presunto tradimento, lungo 4 anni, da parte della moglie Karin Trentini e ai compagni ha aggiunto: "Voglio scoprire chi ha messo in giro queste voci che stanno facendo soffrire mia moglie e mia figlia e lo sfido a duello".

La donna e l’ipotetico amante Giampaolo Celli (a sua volta sposato) hanno seccamente smentito. A rivelare le corna è stato Fabrizio Corona che, intervistato dalla giornalista Teresa Baracchi, ha ribadito che la storia è verissima e insinua che Fogli lo sapesse già: “Sono stati amanti per quattro anni. Riccardo fa come tutti gli uomini di 70 anni che accettano di stare con una 40enne che li tradisce. L’avrebbe perdonata anche se l’avesse fatto davanti ai suoi occhi, è normale. Quando Karin è andata sull’Isola si vedeva che non c’era niente. L’amore è un’altra cosa”. L’imprenditore Giampaolo Celli a "Domenica Live" ha dichiarato che sia lui sia la Trentini stanno valutando le vie legali.