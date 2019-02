Da Temptation island all'altare. Davide e Georgette si sposano

E adesso arrivano le nozze. Tanto attese. La super coppia, che il pubblico ha iniziato ad amare in una delle fortunate edizioni di “Temptation island”, sta per sposarsi. Parliamo di Davide Tresse e Georgette Polizzi, che diranno “sì” il prossimo 15 settembre. La notizia per adesso è ancora blindata, ma siamo in grado di anticiparla. Si tratta di un'indiscrezione che già piace a molti fan della coppia.

I due beniamini della tv convoleranno a nozze dopo anni di convivenza ed un rapporto solidissimo. Si sa ancora poco sulla cerimonia: quasi sicuramente sarà celebrata in Veneto (dove la coppia vive). Sono attesi molti personaggi della tv, che da sempre seguono la storia d’amore di Davide e Georgette. Che, tra l’altro, dopo Temptation island ha spopolato con il suo brand ed anche sui social, dove è seguitissima da migliaia di follower.