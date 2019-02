La missione spagnola di Sarah Ferguson e Mech contro l'obesità

La Duchessa di York da una parte, il guru delle diete dall’altra. In Spagna i tabloid non hanno parlato di altro: Sarah Ferguson e Gianluca Mech sono stati avvistati nell’ultimo fine settimana a Madrid. Di cosa avranno parlato? C’è una mission che li unisce: entrambi portano avanti una vera battaglia contro l’obesità. La Ferguson, tra l’altro, da tempo è in prima linea per difendere i più deboli con diverse missioni umanitarie che la vedono impegnata in tutto il mondo. La duchessa, poi, si sta battendo molto contro l’obesità infantile: vera piaga nella nostra società, che colpisce in Italia il 9% dei bambini mentre il 21% di loro risulta essere in sovrappeso.

A novembre Mech e la Ferguson, uniti da un obiettivo comune, sono stati ospiti in tv a La7 ed hanno avuto modo di parlare dei problemi legati al sovrappeso. Adesso, nel fine settimana appena trascorso, la duchessa di York ha voluto incontrare di nuovo Mech, che sta spopolando in tutto il mondo. E se ci fosse qualche altro progetto legato alla salute da condividere insieme? Il condizionale è d’obbligo.