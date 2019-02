Compleanno da Dolce vita per Vincenzo Bocciarelli

Due compleanni nella stessa sera, che hanno costretto i paparazzi a fare qua e là. Per festeggiare il suo genetliaco con gli amici del cuore l’attore Vincenzo Bocciarelli, reduce dal successo di "Red Land", appena proiettato al Chinese Theatre di Hollywood in occasione del "Los Angeles, Italia Film Fest", ha scelto il nuovissimo "Aquarius" di via Aurora, raffinato ristorante di Alessandra Vittoria e Giancarlo Casani diretto da Maurizio Caporelli, nato con l’intento di ricreare quell’atmosfera di eleganza e internazionalità tipica della Dolce Vita del passato, visto che via Veneto è pressochè morta.

Il bravo attore, prima di ripartire per Bangkok dove è impegnato sul set del colossal "Prof Dinkan", e poi raggiungere Montecarlo dove è atteso dalla produzione MovieOn per il film "The dog of Christmas", ha accolto l’esclusivo parterre con un abito a tema dai richiami oceanici “fiori degli abissi” firmato da Gai Mattiolo. Non sono voluti mancare alla serata esclusiva la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani, la scrittrice e conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci con il compagno, la seconda classificata al concorso di Miss Italia di quest’anno Fiorenza D’Antonio, l’attrice Cinzia Leone, il conduttore radiofonico Moreno Amantini, lo scrittore Niky Marcelli, il produttore della Morol Film Gianluca Cerasola. E ancora, Manuela Maccaroni, presidente dell'Associazione Nazionale Avvocati per i Minori e le Famiglie e giudice del programma televisivo "Torto o Ragione - Il Verdetto Finale" su Rai Uno, il regista e sceneggiatore Francesco Malavenda, i giornalisti Amedeo Goria e Monica Setta, il conduttore radiofonico di Radio Italia anni 60 Raffaele Crescenzo, il comico romano Dani Bra e la communication manager Donatella Gimigliano. Per l’occasione lo chef dell’Aquarius Paolo Loffari ha preparato un menù dedicato a base di antipasti di Tartare, Salmone marinato con sale e zucchero su una sfogliata di finocchi ed agrumi, sfiziosissime quiche loraine alle verdure, risotto ai sapori del mare e la classica mezze maniche all’amatriciana con guanciale stagionato e un profumatissimo pecorino delle campagne romane. E per finire una gigantesca torta omaggio dello chef Bruno Brunori. Dopo cena musica live con Gino Mariniello alla chitarra e Maurizio Pani alla tastiera e risate e tanto divertimento con il comico Andrea Ceci.

Le onnipresenti bionde gemelle della tv Laura e Silvia Squizzato, invece, hanno brindato ai loro compleanni con amici e curiosi nel corso del party inaugurale del nuovo centro estetico "Edonèe" a Monteverde, in Via Giovanni Stefano Roccatagliata. In un ambiente raffinato e ricercato tra beauty e wellness, champagne e mix del dj Alex, accolte dalla titolare Francesca Canulli e dall'organizzatore di eventi Fabrizio Pacifici, le Squizzato son state festeggiate anche da Elena Russo e Nadia Bengala col compagno Alessandro Severo Stocchi.