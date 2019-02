Corona ci prova con la tv: "Ho un format da prima serata"

Amori, politica, retroscena e qualche dettaglio piccante. Tutto questo, ma anche tanto altro, quando si chiacchiera con Fabrizio Corona, che sta spopolando con il suo ultimo libro intitolato “Non mi avete fatto niente”. Corona sta scalando le classifiche delle vendite. Al momento è al settimo posto, ma a giudicare dal clamore mediatico il suo libro potrebbe salire ancora più in alto.

«Ha raggiunto questa posizione perché ho una storia da raccontare», ci svela alla libreria Mondadori di via Tuscolana a Roma, travolto dai suoi fan per il firmacopie. C’è chi arriva dalla provincia di Roma, chi da Napoli. C’è chi gli chiede una foto ricordo e chi un videomessaggio da postare sui social. Lui, il re dei paparazzi, non si sottrae: outfit sportivo (con il suo nuovo marchio che ha lanciato da diversi mesi: “Adalat”), cappello in testa, occhiali con lenti ombrate. Corona è Corona: che piaccia o non piaccia importa poco. È in grado sempre di fare notizia, di essere trend sui social tra le persone più cliccate della Rete. Ci racconta che sta già accarezzando l’idea di un altro libro e ci spiazza quando svela: «Ho preparato un programma tv. Ma è da prima serata. Se dessero a me il budget di Fabio Fazio». Non vuole aggiungere altri particolari: questa dichiarazione, però, fa già sognare i suoi fan. Una “spifferata” che diventa un ghiotto boccone per gli amanti del gossip e della televisione.

Quindi lo vedremo al timone di un programma tutto suo? Chissà. Sembra che si sia messo già al lavoro, ma non sappiamo dove e quando andrà in onda il suo nuovo “gioiellino”. Lui ci conferma soltanto di aver pronto un format. Vincente. Da prima serata. E potrebbe sbancare lo share, visti i suoi precedenti in tv: ultimamente, quando è stato ospite di Massimo Giletti a “Non è l’arena”, ha registrato un ascolto medio che ha superato il 12% anche dopo la mezzanotte.

Capitolo amore. «Sono single. Almeno stasera». Parola di Corona, che nella nostra chiacchierata tocca anche l’argomento Belen dicendo: «È l’ultima donna che ho amato». Negli ultimi mesi è tornato al centro del gossip dopo la fine della storia con Silvia Provvedi (che ha partecipato all’ultima edizione del Gf Vip) e al flirt lampo con Asia Argento. Ha ritrovato, invece, da diversi mesi un nuovo rapporto con la sua ex moglie Nina Moric grazie all’amore del loro figlio Carlos Maria. Insomma, di storie da raccontare l’ex re dei paparazzi ne ha tante. E forse sta accarezzando anche l’idea di fondare un movimento politico. «Potrei farlo. Come in Francia sono nati i “gilet gialli” anche in Italia potrebbe esserci qualcosa di simile». Le sue priorità? Quando gli facciamo la domanda risponde in modo secco: «Riforma della giustizia, lavoro, giovani». Corona le metterebbe subito in agenda. E chi lo segue sui social sa bene che la sua è un’agenda piena di impegni e post-it gialli incollati ad ogni singola pagina del suo planning. Dove tutto è messo nero su bianco.