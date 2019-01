Al Bano e Romina da brividi. Ecco la prova che è ancora amore

Al Bano e Romina Power, in tempi bui come i nostri, rappresentano l’immaginario a cui aggrapparsi, il retaggio storico di un’Italia più spensierata e meno incistita di cattiveria. Ha ragiona “Adrian”: l’amore salverà il mondo. E se non lo salverà almeno ti farà credere che sia migliore. Durante “55 passi nel sole”, Al Bano e Romina si sono seduti a un tavolo l’uno di fronte all’altro, hanno ascoltato con aria infastidita le voci fuori campo di programmi e riviste che li davano di nuovo coppia innamorata e Al Bano ha urlato: “Bastaaa…”. E si sono guardati a lungo in silenzio. Gli occhi lucidi, le mani sfiorate e le labbra velate da un sorriso li hanno traditi: il legame c'è ed è profondo.

“Stai bene vestita così, sei bella” sussurra al Bano a Romina: “Mi sono vestita di rosso per domare un toro. Il cuore come va?” e l’ex marito: “Ha fatto lo scemo per un po’ ma l’ho messo a posto”. Dalla platea si alza un grido: “Te l’ha messo a posto Romina”. Inevitabile una risata generale. Si stuzzicano: “Bello cantare insieme sì, ma quando sento la mia voce” osserva la figlia di Tyrone, e Al Bano: “Spingi”, “No basta che non mi urli nell’orecchio” chiosa Romina. Se non c’è amore, c’è sicuramente molta complicità, stima e un germoglio che spunta dalle ceneri di una lacerane sofferenza (la scomparsa della figlia Ylenia). Chi vivrà vedrà. Ma qualcosa ci dice che ci aspettano tante “Domenica Live” con Loredana Lecciso.