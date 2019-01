Corona choc: "Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez". E la Ferragni...

Fabrizio Corona torna a “Verissimo” per pubblicizzare il suo libro e tra aneddoti e qualche esagerazione rivela: “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez, un altro cantante e un calciatore”. E la Ferragni risponde.

Silvia Toffanin chiede a Fabrizio Corona di specificare il passaggio del libro in cui narra dei suoi numerosi tradimenti: “Partiamo da Silvia Provvedi, racconta... parli di molti tradimenti sia da parte sua che da parte tua sia prima che dopo. Lei ti ha tradito con?” e Corona: “Non vorrei dirlo qua, ricordo che io Silvia l’ho conosciuta in comunità”, ma la Toffanin: “I nomi li fai nel libro. Con Fedez e poi?” e l’ex paparazzo fa esplodere la bomba: “Sì parlo di Fedez, parlo di un altro cantante, di un calciatore… io ho le mie colpe con Silvia però…”, “I tradimenti di cui parli sono veri?” e Corona: “I tradimenti sono veri, quelli che so io sono veri, poi magari non sono veri ma io so che lo sono cioè è la mia opinione e il mio punto di vista… quando esci dal carcere hai esigenze fisiche, qualcuno in modo normale e qualcuno in modo compulsivo. Facevo uso di Viagra in modo bulimico e un po’ per recuperare, un po’ per sindrome di Peter Pan tutte quelle più belle e famose dovevo farmele. E ci sono riuscito”.

Silvia Toffanin: “Fai nomi e cognomi nel libro non sei stato cavalleresco”, ma l’ex galeotto fa spallucce: “Pazienza si leggeranno… una mi ha chiamato, è una pornostar, Malena, e mi ha detto ‘che bello sono nel libro’, beh quando leggerà quello che ho scritto non sarà poi così contenta”.

Chiara Ferragni, sollecitata da una follower su Instagram (“E’ vero che Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi? Lo ha detto ora Corona a Verissimo”) ha liquidato la faccenda con un laconico: “Ma ti pare?”. Si attende la parola definitiva della Provvedi. In realtà Fabrizio Corona non indica date: Fedez potrebbe aver tradito l'allora fidanzata Giulia Valentina e non l'attuale moglie.