Romina mette alle strette Al Bano e avverte la Lecciso

“Quella non la voglio”. Le parole che avrebbe pronunciato Romina Power, riportate a mo’ di indiscrezione dal settimanale Spy, hanno tutto il sapore della bomba ad orologeria, che fa riesplodere la guerra a Cellino San Marco. Secondo il settimanale di gossip la Power avrebbe preteso, probabilmente al momento dell’accordo contrattuale per il nuovo show di Al Bano (che andrà in onda su Canale5 e vedrà come special guest proprio la sua ex moglie) l’esclusione totale di Loredana Lecciso. Sarà realmente così? Davvero Romina teme ancora la presenza della Lecciso nella vita di Al Bano? Perché tutta questa acredine nei confronti della mamma dei piccoli Carrisi (Bido e la bellissima Jasmine, figli di Loredana e Al Bano)? Non ci sono smentite e neppure conferme, al momento, da parte della Power sulla presunta fase shock pronunciata al momento del contratto per il nuovo show del Leone di Cellino. Però, se l’indiscrezione avesse fondamento, andrebbe a ledere la tanto amata famiglia allargata, che farebbe dormire sereno il cantante salentino.

Intanto, questa esclusione rialza il polverone del gossip facendo riavvolgere in un solo colpo il nastro di un film già visto: qualche anno fa la Lecciso, che all’epoca era compagna ufficiale del cantante, non venne invitata al matrimonio di Cristel Carrisi (figlia di Al Bano e Romina). Loredana rimase in un religioso silenzio, senza rilasciare interviste, facendo trascorrere intere settimana senza polemizzare (una scelta che venne molto apprezzata dai fan, tanto da farla entrare nei loro cuori). La Lecciso è stata la compagna di Al Bano per oltre 18 anni e con lui, ancora oggi che la storia è finita, mantiene un rapporto modello, che molte coppie dovrebbe avere quando si lasciano. “Al Bano e la Lecciso, due ex che hanno troppa complicità”, tuona qualcuno nel Salento. Dove il gossip continua a tenere banco. Cosa accadrà adesso?