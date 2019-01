Belen Rodriguez, la sua #10YearChallenge è sul water

Sempre sexy. Anche sul water. Anche quando casca nel tranello del social tormentone “10 Year Challenge”: la nuova moda, che sta spopolando da giorni, dove i più social tra gli “internauti” pubblicano due fotografie a distanza di dieci anni in uno stesso unico post. Stavolta, Belen Rodriguez – contesa da Rai e Mediaset – si lascia andare ad uno scatto semicomico per celebrare questo tormentone. Lei e la sua amica Antonia Achille, che si occupa di pubblicità, sono fotografate in bagno. Effetto in bianco-nero. Stessa location del 2009 replicata a dieci anni di distanza per il “10 Year Challenge”. Unica differenza: nella prima foto Belen è seduta sul lavandino, nella seconda sul water. Ma è un dettaglio che importa poco ai suoi fan, che le regalano 141 mila like in un solo colpo. E lei si conferma tra le donne più cliccate della Rete con 8 milioni di follower su Instagram.

La Rodriguez, che è stata la prima ospite della nuova stagione di “C’è posta per te” condotto dalla De Filippi su Canale 5 (il suo esordio stagionale ha raccolto il 29% di share), è contesa tra Rai e Mediaset. Cosa accadrà elle prossime settimane? Bocche cucite a viale Mazzini e Cologno Monzese, quartier generale della tv di Stato e del Biscione. Pare, tra l’altro, che altre Reti abbiano messo gli occhi su di lei, vera garanzia di ascolti. Intanto, in casa Rodriguez ci si prepara alla partenza di Jeremias (fratello di Belen) per L’Isola dei famosi. A causa di un infortunio al polso dovrebbe partire con qualche giorno di ritardo e si vocifera che possa prendere il suo posto, momentaneamente, Andrea Iannone (amico stretto di Jeremias ed ex fidanzato di Belen). Per la serie: il “clan Rodriguez” mantiene sempre vivo il gossip, strizzando l’occhio allo share.