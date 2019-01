Una frase di Selvaggia Roma scatena gli haters. Ma Chiofalo la difende dall'ospedale

Dal letto dell’ospedale, dove è ricoverato da giorni dopo il delicatissimo intervento al cervello, Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio per difendere la sua ex fidanzata Francesca Roma (parteciparono in coppia a “Temptation Island” due anni fa), attaccata in Rete dopo aver messo in dubbio la sincerità di Chiofalo sempre attraverso i social. “La verità è molto più ampia”, ha scritto la Roma su Instagram commentando la frase di un utente. È bastata questa sua frase a far sollevare un polverone di polemiche. I fan di Chiofalo, che ha scoperto durante le festività di Natale di avere un tumore al cervello e di doversi sottoporre ad un intervento delicatissimo, non hanno “digerito” il comportamento di Selvaggia Roma che con quella risposta sembra aver messo in dubbio la sincerità del suo ex fidanzato in un momento molto difficile, visto il periodo legato alla riabilitazione post-intervento. Così, gli utenti hanno difeso “Lenticchio” a colpi di like, commenti e “Instagram stories”. Lui, però, ha voluto smorzare i toni della polemiche chiedendo a tutti un po’ di tranquillità.

“Vi prego di smetterla! Non riesco più, sul serio. Mi sto ammalando”, ha commentato Chiofalo in una Storia su Instagram. “L’odio è un sentimento negativo. Quello che mi è successo e quello che sto vivendo non deve generare insulti e minacce verso nessuno. Non c’è bisogno di prendersela con nessuno”.