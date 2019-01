“Per scelta non ho più rivisto quella scena”. Silvia Provvedi a Mattino5, intervistata da Federica Panicucci insieme a Giulia (sua sorella gemella), guarda di nuovo l’ingresso di Fabrizio Corona nella casa del Grande Fratello Vip per quella sorpresa-ospitata tanto discussa, che è stata una vera iniezione di adrenalina agli ascolti.

Corona e Silvia Provvedi, che ha partecipato all’ultima edizione del reality di Canale5, hanno avuto una storia d’amore durata un paio di anni durante la detenzione di Corona a San Vittore. “Non mi fa più nessuno effetto, mi porto alle spalle un amore che non mi ha reso felice. Il Gf mi ha fatto metabolizzare qualcosa che fuori dalla casa avrei metabolizzato in più tempo. Non lo amavo più. Amo un’altra persona e sono felice di essere ripartita da me”, ha raccontato l’ex di Corona. Il suo nuovo fidanzato è conosciuto come “Malefix”, ma il suo vero nome è Giorgio. Si occupa di ristorazione a Milano. “Non è famoso, fa tutt’altro. Colpo di fulmine”, ha svelato alla Panicucci.

Dopo che Silvia e Giulia hanno lasciato lo studio Corona si mette in collegamento con la Mattino 5. La Panicucci gli chiede se è vero che ha tradito Silvia in passato e l'ex agente fotografico non smentisce. "Non mi vergogno a dire le cose che ho fatto. Si sapeva, lo sapeva anche lei", ha detto Corona che nel suo libro in uscita ha ammesso di amare ancora Belen Rodriguez.