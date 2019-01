Wanda Nara sexy e scatenata sul toro meccanico

Wanda e Mauro Icardi insieme ai 5 figli e ai 3 cani sono in vacanza in Argentina grazie alla prolungata sosta del campionato di serie A. Feste in giardino, asado alla brace e… toro meccanico con cui Wanda Nara, spalla di Pierluigi Pardo a “Tiki Taka”, infiamma il web.

La moglie e procuratrice del bomber dell’Inter ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di video in cui, fasciata in una tutina bianca semitrasparente e scollatissima sul seno, tiene testa all’animale meccanico noto per il “brutto carattere”. Uanda commenta divertita: “I nostri amici sanno come organizzare una festa, non potevano avere idea migliore” e ancora: “Il toro non può niente contro di me”. Scatenata e molto sexy.