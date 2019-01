Nainggolan verso il divorzio? La sua crisi ha un nome: Ginevra

Radja Nainggolan in love, ma non con la moglie Claudia Lai. Il calciatore dell'Inter si prepara a chiedere il divorzio per intraprendere una nuova vita con Ginevra. A svelare il clamoroso retroscena è il settimanale Oggi in edicola. Nella rubrica “Ah saperlo”, Alberto Dandolo scrive: “Il vero motivo della crisi di Nainggolan si chiama Ginevra una ragazza dagli occhi verdi che fa la cassiera in un ristorante della moda nel centro di Milano e per lei il calciatore sta per lasciare la moglie Claudia Lai, madre delle sue figlie. Il locale in cui lavora Ginevra si chiama ORO ed è in Porta Volta. I due si incontrerebbero in una casa alla periferia sud di Milano di proprietà di una amica di lei”.

Dunque il “Ninja” avrebbe pene d’amore e le vacanze natalizie a Cagliari, la città natale della moglie Claudia, o sono il tentativo di una riconciliazione oppure un modo per dirsi addio in modo civile.