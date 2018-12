Naomi Campbell stempiata e senza capelli. Il selfie fa il giro del mondo

Il selfie di Naomi Campbell fa il giro del mondo. La modella, attrice, attivista per i diritti umani ha postato sul suo profilo Instagram una foto “particolare” e ha incantato i follower. La Campbell si è mostrata senza una delle sue lunghissime parrucche: pochi capelli e a chiazze per colpa di anni e anni di extension e messe in piega.

Visualizza questo post su Instagram Bare it all. done in Kenya #NAOMIAFRICA Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi) in data: Dic 23, 2018 at 12:04 PST

Erano già apparse alcune fotografie in cui di lato si intravedeva una massiccia stempiatura, ma questa volta è stata lei a rivelare il suo capo al naturale e contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, i complimenti sono stati unanimi. La Venere nera ha conquistato tutti: è sempre lei la divina.