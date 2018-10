Belen perde la testa, fermata dalla polizia

Alt per Belen e Jeremias Rodriguez. La showgirl argentina, come dimostrano le fotografie del settimanale “Diva e Donna”, è stata fermata dalla polizia nella notte a Milano. Belen, in piedi sul sedile, ondeggiava a mezzo busto fuori dal tettuccio del SUV senza indossare la cintura di sicurezza. Il magazine fa notare che con i due fratelli c’era anche l’imprenditore Mirco Levati che, i soliti amici ben informati, indicano come la nuova fiamma della conduttrice di “Tu sì que vales” dopo la rottura con Andrea Iannone. La pattuglia della polizia ha fermato l’auto e fatto scendere Jeremias per patente e libretto, ma non è chiaro se sia stato redatto il verbale e la relativa multa.