Temptation Island Vip parte col botto. E un single famoso sbotta sui social

Esplode la prima forte polemica sull’attesissima prima edizione di “Temptation Island Vip”, in onda questa sera alle 21.10 su Canale 5. Le anticipazioni sembrano garantire un’edizione ricca di colpi di scena e Nicolò Ferrari, tentatore di Nilufar Addati, si è già dovuto difendere dall’odio social. Dopo Valeria Marini che si è invaghita del single Ivan già il primo giorno, a far scalpore sono Stefano Bettarini e Nilufar Addati. Un video esclusivo di “davidemaggio.it” rivela che l’ex calciatore si è messo a nudo nel villaggio dei fidanzati. Letteralmente. E’ andato in mare, si è levato il costume e lo ha fatto roteare in aria. Come vessillo di virilità (o immaturità, scegliete voi).

Sempre il ben informato Davide Maggio ha pubblicato sul sito una clip in cui l’ex tronista Nilufar Addati e l’ex corteggiatore Nicolò Ferrari (lei gli preferì Giordano Mazzocchi, nda) si sarebbero riavvicinati. La 20enne italopersiana si è confidata con Nicolò: “Mi mancano le piccole attenzioni, anche una cena, una passeggiata, cose semplici”. Il ragazzo sembra ancora preso da Nilufar, prova ne è che a Valeria Marini ha chiesto: “Pensi che le possa piacere ancora?” e la giunonica showgirl: “Il punto è che voi vi siete già conosciuti e forse lei sta pensando di aver sbagliato scelta”. Questa clip è stata sufficiente a scatenare commenti sgradevoli e perfino auguri di morte sotto il profilo Instagram di Ferrari, colpevole secondo i webeti di voler separare la coppia che Maria De Filippi ha unito. Il ragazzo è stato costretto a pubblicare un messaggio: “Tutti bravi a giudicare, tutti maestri di vita e tutti con la verità in tasca. Un minuto di video e già sparate sentenze con insulti e cattiverie. Peggio delle comari di paese. Hanno ufficialmente aperto le gabbie delle #funz”.