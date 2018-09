Sfilata di vip al "Key Food" per l'aperitivo bio

Conoscere la storia di un alimento, sapere da dove viene, immaginare le mani che lo hanno coltivato, lavorato e cotto è stato uno tra motivi scatenanti che l'altra sera ha fatto radunare una grande folla di giovani, tra i quali alcuni volti noti noti del mondo dello spettacolo, presso il nuovo locale "Key Food" in via Flaminia Vecchia a due passi da Corso Francia a Roma.

A fare gli onori di casa il titolare Andrea Preti, modello attore ed ex fidanzato dell'attrice Claudia Gerini, insieme allo showman Marcelo Fuentes, organizzatore dell'evento. Il sottofondo musicale, curato dalla cantante Giorgia Albertazzi, ha allietato per tutta la serata gli ospiti presenti tra i quali spiccava l'attore di "Un posto al sole" Hamarz Wasfi in compagnia della moglie Milena e la figlia Jasmine, l'attrice Nathalie Caldonazzo prossimamente a teatro con la commedia "Baciami James" in scena al Ghione, Chiara Esposito ex miss Italia 2016, ora al fianco di Flavio Insinna nel programma L'Eredità, il campione olimpionico di scherma Stefano Pantano. Si è fatta attendere l'opinionista Jolanda Gurrieri, arrivata per ultima.