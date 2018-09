Justine Mattera nuda fa esplodere i social. E dalla d'Urso scoppia il caos

Justine Elizabeth Mattera, 47 anni e due figli, mette sottosopra il web. È bastata una fotografia provocatoria dell’ex moglie di Paolo Limiti a far impennare like e commenti sul suo profilo Instagram. Lo scatto è davvero hot: la bella americana è distesa sull’erba completamente nuda. la mano a coprire il pube in realtà non copre proprio niente e la mano sul seno non è bastata a occultare il capezzolo. Ci ha dovuto mettere un quadrifoglio. L’espressione simula volontariamente un atto sessuale.

Insomma, niente è lasciato all’immaginazione. Migliaia i commenti e ovviamente di ogni genere: chi le consiglia di vergognarsi, chi supera i confini della decenza, chi le ricorda che è mamma (chissà come si procrea e da dove nascono i figli…), chi le fa i complimenti e chi non la cambierebbe con una ventenne. Lei replica che è orgogliosa del suo corpo e della sua età. Andate in pace.

La foto della Mattera è stata anche argomento di discussione a “Pomeriggio Cinque” da Barbara d’Urso dove è esploso un epico "catfight". La Mattera è calma, perfettamente a suo agio e non rinnega gli scatti bollenti, Michele Cucuzza le tira le orecchie: “Hai una tua carriera, non capisco che bisogno hai di fare queste cose”, mentre la giornalista Patrizia Groppelli e la maggiorata Fabiana Britto ingaggiano un botta e risposta di elevato valore culturale. “Fabiana tu sei più volgarotta rispetto a Justine. Lei è minutina, tu hai un fisico volgare, se te facessi quella fotografia nel prato saresti brutta”. E la brasiliana: “Io volgare? Te hai il seno e il c**o moscio per questo non vai in giro così. Il seno è mio, il sedere è mio, grazie a mia mamma e mio papà, te invece hai pagato 6 mila euro per mettere silicone in una tetta”. La Groppelli insiste: “Rischi che ti tiri su una macchina se vai in giro così. Sei grassa”. E la Britto: “Sei invidiosa e brutta, noi donne formose siamo belle”.