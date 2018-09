Carlos Maria, il figlio di Corona su Instagram e scoppia l’inferno

Carlos Corona compie 16 anni e il padre Fabrizio gli permette di aprire il profilo Instagram. Ma è subito lite con la mamma Nina Moric.

Un'istantanea a petto nudo con la scritta "dad I love you", i capelli rasati a zero e sguardo truce ha battezzato il profilo aperto in accordo con Fabrizio Corona che in precedenza, sul suo account, aveva pubblicato un video in cui spiegava i motivi della decisione. Come fosse un evento destinato a cambiare le sorti del Paese. La prima frase di Carlos è un attestato di stima per il padre: "credo in mio padre, credo nella mia famiglia ritrovata". Pioggia di commenti e critiche fra cui quella della mamma Nina contraria alla presenza del figlio appena riabbracciato sui social. "Nooo figlio mio, perché? Mi piange il cuore". Si è anche appellata all'ex coniuge che però l'ha liquidata con un secco: " Ha 16 anni. È una sua libera scelta".