Fedez nel panico: "A 24 ore dal matrimonio sono pieno di brufoli"

«Mancano quasi 24 ore al matrimonio e mi è venuta una costellazione di brufoli». Lo stress prima del sì colpisce tutti trasversalmente: personaggi comuni, vip e cantanti con oltre 6 milioni di followers sui social. Proprio a loro Fedez, pronto a convolare a nozze a Noto (in Sicilia) con la sua compagna Chiara Ferragni, ha annunciato di essere stato “attaccato dai brufoli”. In una Instagram Stories il rapper ha voluto condividere quello che gli sta succedendo prima del matrimonio, che sarà celebrato con rito civile domani. Intanto, gli invitati si sono già imbarcati sul volo Alitalia a loro dedicato con tanto di scritta “The Ferragnez” sul monitor all’ aeroporto di Milano Linate.

L’ultima notte da scapolo Fedez l’ha trascorsa a Milano con alcuni amici (ci raccontano di un pigiama party). «Ciao amore, non preoccuparti, qui a casa va tutto alla grande», scherza sui social taggando la Ferragni che risponde dalla Sicilia così: «Ti ammazzo anche per questo». Ironia, scherzi, complicità: ai Ferragnez (genitori del piccolo Leone, nato in America) non manca la verve comica. Alla cerimonia manca ormai pochissimo.. La festa, dopo il sì, si svolgerà in un casale del 1800 (Dimora delle Balze) con 150 invitati.

Soltanto una settimana fa, su Instagram, Fedez scriveva: «Negli ultimi mesi sono successe tante, troppe cose. Non sono mancati i momenti belli come quelli difficili, alcuni eventi mi hanno segnato e insegnato allo stesso tempo. Mi rimprovero tante cose e me ne prometto tante altre. Sono stato distante, mi sento di aver dedicato troppo tempo a chi forse non lo meritava per toglierlo alle persone che avevano realmente bisogno di me (e io di loro). Non ricapiterà. Manca una settimana, sono in ansia ma felice. La vita è difficile ma il panorama è bellissimo».