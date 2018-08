Chiara Ferragni prova l'abito da sposa di Dior. Fedez mostra i gemelli di Versace

Eccolo l'abito dei suoi sogni: sarà firmato da Maria Grazia Chiuri per Dior Haute Couture. A svelare lo stilista scelto per il grande giorno è la stessa Chiara Ferragni sui suoi profili social. A poche ore dal matrimonio che avverrà il 1 settembre a Noto, la blogger italiana più famosa al mondo svela qualche particolare su quello che sarà il suo abito bianco e ringrazia Maria Grazia per aver realizzato proprio il vestito che aveva sempre sognato. Chiara è già il Sicilia con il piccolo Leo e si sta occupando degli ultimi preparativi.

Il futuro marito, il rapper Fedez, che aveva giù svelato nei giorni scorsi che la sua scelta era caduta su Versace, ha invece mostrato, sempre via Instagram i gemelli che indosserà nel giorno del suo "Sì". E già sono arrivati i primi regali di nozze che Fedez ha prontamente mostrato al mondo.

Al matrimonio che, dicono, sarà in stile Coachella, stravagante al punto giusto (o forse molto di più), occhi puntati anche sulle damigelle d'onore. Alberta Ferretti vestirà le sei "accompagnatrici" della sposa con abiti speciali ecosostenibili realizzati in collaborazione con Eco-Age, l’associazione che promuove la sostenibilità nella moda. Le sorelle della sposa, Valentina e Francesca Ferragni, e le amiche Pardis Zarei, Veronica Ferraro, Martina Maccherone e Michela Gombacci indosseranno per l’occasione un abito plissettato in georgette di seta rosa con intarsi di pizzo, declinato in due versioni – con profonda scollatura a V o con scollo a cuore.

“Quando mi è stato chiesto da Chiara di disegnare gli abiti per le sue damigelle ho subito accettato, pensando a un modo per rendere questo progetto ancora più speciale. Il glamour e la moda sono sempre più attenti al mondo che ci circonda e alle cause meritevoli, quali l’ecosostenibilità. Con la creazione di questi abiti ecosostenibili abbiamo voluto rendere un evento così multimediale e virale come il matrimonio di Chiara e Fedez l’occasione per comunicare anche un messaggio di bellezza etica,” ha spiegato Alberta Ferretti.

Chiara Ferragni ha ringraziato la Ferretti così: “Sono emozionata nel sapere che Alberta faccia parte di questo momento importante della mia vita. È stata una delle prime designer a credere in me, per questo sono certa che avere i suoi abiti eco per le mie damigelle possa essere un vero porta fortuna".

I fan dei Ferragnez potranno godersi il matrimonio anche senza sbarcare il Sicilia. La coppia più social che c'è, infatti, ha deciso di non vendere l'esclusiva delle nozze a nessun rotocalco e di trasmettere in diretta la cerimonia sui profili social.