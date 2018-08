Ben Affleck ancora in riabilitazione per l’alcol

Ben Affleck, il famoso attore statunitense, è tornato per la terza volta in una clinica per disintossicarsi dall’alcol. Questa notizia è trapelata da una fonte vicina all'attore, che qualche giorno fa ha svelato la storia alla CNN. Affleck, 46 anni, è sempre stato molto aperto con la stampa riguardo alla sua lotta contro la dipendenza dall’alcol. Era già finito in riabilitazione nel 2001 e nel 2017. Alla fine dell’ultima terapia, nel marzo 2017, Affleck ha condiviso alcune delle sue esperienze del percorso di recupero con i suoi fan in un post su Facebook.

"Ho completato le terapie contro la dipendenza dall'alcool, cosa che ho affrontato in passato e che continuerò a dover affrontare - ha scritto Affleck - Voglio vivere la vita al massimo ed essere il miglior padre che posso essere. Voglio che i miei figli sappiano che non c'è vergogna nel chiedere aiuto quando si ha bisogno. Voglio essere una fonte di ispirazione e forza per chiunque sia là fuori che ha bisogno di aiuto ma ha paura di fare il primo passo". L’ex moglie di Affleck, l’attrice Jennifer Garner, è stata fotografata mentre camminava verso casa di Affleck mercoledì con una donna non identificata. I tre furono poi fotografati mentre entravano in un SUV guidato da Garner con Affleck sul sedile posteriore. Questi scatti hanno subito generato sospetto e pettegolezzo, fino a che non è stata svelata la verità dalla fonte.