Onestini e Ivana, prove generali da genitori

Belli. Inseparabili. Amatissimi dal pubblico. Parliamo di Luca Onestini e Ivana Mrazova (la fidanzata che ha conosciuto al Grande Fratello Vip dove entrambi erano concorrenti).

Onestini approfitta della breve pausa su RadioZeta, dove tornerà in onda tra pochi giorni con Raffaello Tonon, per una vacanza-lampo con la sua Ivana lontano dall’Italia. L’ex tronista vola in Repubblica Ceca ed inizia per lui e Ivana una sorta di luna di miele con la prova da genitori, che non manca a giudicare dalle foto con Annabelle, la nipotina della modella.

Tutti i fan tifano per loro che sono molto affiatati: una coppia a prova di tutto. E il matrimonio? Secondo molti fan potrebbe essere dietro l’angolo, secondo altri Luca e Ivana fanno bene ad aspettare ancora un po’. Ma in ogni caso ci troviamo di fronte ad una vera storia d’amore, altro che “fuoco di paglia” come tutti pensavano dopo il reality di Canale 5. Tra pochi mesi ricorrerà il loro primo anniversario.