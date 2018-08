La micro-gonna hot di Chiara Ferragni scatena gli haters: "Una mamma in latex?"

Chiara Ferragni, bella come il sole, felice fidanzata e futura moglie del rapper Fedez, mette una microgonna in latex con stringhe laterali incrociate sui fianchi nudi e scatena gli hater dell'universo mondo, conosciuto e non. Le due foto pubblicate su Instagram sono calde, ma i commenti sono bollenti. Anzi ribollono di critiche.

"Ma davvero il tuo fidanzato ti fa uscire conciata in questo modo?", "sei una mamma!", "ma non ti vergogni?". E ancora: "La gonna è antimoda, il tuo lavoro fa ridere, qui manca tutto: eleganza e originalità. Non fashion, ma sfashion". Fino alle vere e proprie offese e all'uso di parolacce. Fra gli oltre duemila commenti c'è anche chi li difende, ma quanto odio low cost! La Ferragni e Fedez hanno risposto con calma, dignità e classe.