"Summit" di Veline a Porto Cervo. E i follower impazziscono

Siamo abituati a vederle in coppia ma a Porto Cervo le Veline si fanno in quattro. Giorga Palmas ha pubblicato su Instagram una foto in cui è sorridente al mare con Melissa Satta, Thais Wiggers ed Elena Barolo, tutte ex Veline di Striscia la Notizia. "Summit di un certo spessore, scrive la showgirl con la Barolo che scherza: "G4 a Porto Cervo. Qui si decidono le sorti del mondo". Una reunion che ha suscitato gli apprezzamenti dei follower.